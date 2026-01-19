Iacp il presidente Picciolo visita la Parrocchia SS Salvatore | un gesto di vicinanza alle comunità
Il presidente dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina, Beppe Picciolo, visiterà oggi la Parrocchia SS. Salvatore. L’iniziativa testimonia l’attenzione dell’ente alle comunità locali e alla collaborazione con le istituzioni religiose per il benessere sociale. La visita si inserisce in un percorso di confronto e supporto alle realtà territoriali, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini.
Il presidente dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina, Beppe Picciolo, sarà oggi alla Parrocchia SS. Salvatore – Opera Don Guanella, accompagnato dalla prefetta di Messina, Cosima Di Stani, per una visita istituzionale che sottolinea la presenza delle istituzioni sul territorio e il.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Calabrò al Parco dell’Alcantara, Barbuzza guida quello dei Nebrodi e Picciolo all'Iacp: dalla Regione ok definitivo alle nomine
Leggi anche: Regione, via libera alle nomine: Pietro Medici nuovo presidente dello Iacp di Agrigento
#MessinaIACP, si è insediato il nuovo CDA , presidente il dott. Picciolo. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.