Iacp il presidente Picciolo visita la Parrocchia SS Salvatore | un gesto di vicinanza alle comunità

Il presidente dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina, Beppe Picciolo, visiterà oggi la Parrocchia SS. Salvatore. L’iniziativa testimonia l’attenzione dell’ente alle comunità locali e alla collaborazione con le istituzioni religiose per il benessere sociale. La visita si inserisce in un percorso di confronto e supporto alle realtà territoriali, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini.

Il presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina, Beppe Picciolo, sarà oggi alla Parrocchia SS. Salvatore – Opera Don Guanella, accompagnato dalla prefetta di Messina, Cosima Di Stani, per una visita istituzionale che sottolinea la presenza delle istituzioni sul territorio

