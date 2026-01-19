Iacp il presidente Picciolo visita la Parrocchia SS Salvatore | un gesto di vicinanza alle comunità

Il presidente dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina, Beppe Picciolo, visiterà oggi la Parrocchia SS. Salvatore. L’iniziativa testimonia l’attenzione dell’ente alle comunità locali e alla collaborazione con le istituzioni religiose per il benessere sociale. La visita si inserisce in un percorso di confronto e supporto alle realtà territoriali, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini.

