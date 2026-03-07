Imprese del territorio Gero Niesi alla guida della delegazione Confcommercio

Durante l'assemblea elettiva della delegazione territoriale di Confcommercio Agrigento, Gero Niesi è stato confermato alla guida dell'organizzazione. L'incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti delle imprese locali che hanno approvato la nomina, sottolineando la volontà di proseguire con progetti già avviati e di rafforzare il ruolo dell'associazione nel sostegno alle attività economiche della zona.

L'assemblea elettiva della delegazione territoriale di Confcommercio Agrigento si è chiusa nel segno della continuità e del rinnovato slancio per il tessuto economico locale. L'incontro, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Favara, Grotte, Racalmuto e Castrofilippo, è stato presieduto da Francesco Picarella con il supporto tecnico del direttore provinciale Antonio Giardina. Al termine delle votazioni, Gero Niesi è stato eletto all'unanimità nuovo presidente della delegazione, consolidando il suo ruolo di guida per gli imprenditori della zona. Per Niesi, la conferma alla guida di questo organismo rappresenta un onore che lo spinge a garantire un sostegno costante a chi oggi ha il coraggio di fare impresa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

