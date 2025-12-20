Confcommercio | eletto all’unanimità il presidente della delegazione della città di Brindisi
Confcommercio Brindisi: Giulio Corciulo eletto all’unanimità Presidente della delegazione della città di Brindisi - Presso la sede di Confcommercio Brindisi, alla presenza del Presidente provinciale Gianni Corciulo e del Direttore Mimmo Consales, si è svolta l’assemblea el ... brundisium.net
