BRINDISI - Presso la sede di Confcommercio Brindisi, alla presenza del presidente provinciale Gianni Corciulo e del direttore Mimmo Consales, si è svolta l’assemblea elettiva della delegazione della città di Brindisi.Dopo gli adempimenti di rito, svolti dalla funzionaria Sandra Valente, si è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Confcommercio: eletto all’unanimità il presidente della delegazione della città di Brindisi

Leggi anche: Confcommercio, Francesco Picarella riconfermato presidente della delegazione di Agrigento

Leggi anche: Paolo Arena eletto all'unanimità presidente della Camera di Commercio di Verona

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Confcommercio Brindisi: Giulio Corciulo eletto all’unanimità Presidente della delegazione della città di Brindisi - Presso la sede di Confcommercio Brindisi, alla presenza del Presidente provinciale Gianni Corciulo e del Direttore Mimmo Consales, si è svolta l’assemblea el ... brundisium.net

Mauro Mambelli eletto VicePresidente Confcommercio Emilia-Romagna con delega al turismo x.com

Il presidente Confcommercio Bisceglie e vice presidente Confcommercio Bari Bat, Leo Carriera, è stato eletto nel Consiglio Direttivo nazionale di 50&Più che, all'interno del... Leggi l'articolo - facebook.com facebook