Impresa Donna CNA Foggia celebra l’8 marzo premiando tre pioniere dell’imprenditoria femminile

In occasione dell’8 marzo, CNA Foggia Impresa Donna ha organizzato un evento per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, premiando tre imprenditrici locali. Le premiate sono riconosciute come figure di rilievo nel settore dell’artigianato e dell’impresa, grazie alla loro esperienza e impegno nel mondo imprenditoriale. L’iniziativa mira a valorizzare il contributo femminile nel territorio.

A ricevere il premio sono state Renata Sanna, artigiana paralumaia, iscritta alla Camera di Commercio dal 1978. Con la sua storica bottega nel centro storico di Foggia, Sanna rappresenta un punto di riferimento per l’artigianato artistico locale e un esempio di come la tradizione possa continuare a vivere grazie alla passione e alla competenza. Premiata anche Concetta Turco, acconciatrice, titolare di un salone a San Giovanni Rotondo e iscritta alla Camera di Commercio dal 1982. Con oltre quarant’anni di attività, Turco ha accompagnato generazioni di clienti, costruendo nel tempo un rapporto di fiducia e professionalità con la comunità. Il terzo riconoscimento è stato conferito ad Addolorata Raho, acconciatrice e titolare dello storico salone situato in via Candelaro a Foggia, iscritta alla Camera di Commercio dal 1983. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

