8 marzo 2026 | Confartigianato celebra l’imprenditoria femminile

Da ravennatoday.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 8 marzo 2026, Confartigianato Imprese Ravenna celebra la Giornata Internazionale della Donna dedicando attenzione all’imprenditoria femminile. In questa occasione, l’associazione rinnova il suo impegno nel promuovere e sostenere le donne che avviano e gestiscono imprese nel territorio, riconoscendo il loro contributo crescente allo sviluppo economico e sociale locale.

Chiara Roncuzzi, Presidente del Movimento Donne Impresa Confartigianato: “Le donne imprenditrici rappresentano una risorsa fondamentale per il nostro Paese e per il nostro territorio" In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Confartigianato Imprese Ravenna rinnova il proprio impegno nel promuovere e sostenere l’imprenditoria femminile, riconoscendo il ruolo sempre più importante delle donne nello sviluppo economico e sociale del territorio. Anche quest’anno, attraverso Donne Impresa, il Movimento di Confartigianato attivo in tutta Italia, l’Associazione intende valorizzare il contributo delle donne nel mondo del lavoro autonomo, dell’artigianato e della piccola impresa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Rosa etrusco: Volterra celebra l'8 marzo con il mercatino di imprenditoria e creatività al femminileDomenica 8 marzo, le Logge di Palazzo Pretorio ospiteranno ROSA ETRUSCO, mercatino di imprenditoria e hobbistica al femminile promosso dalla...

Otto marzo, Rimini celebra l’imprenditoria femminile: chi sono le tredici donne premiate dal ComuneIn municipio la consegna degli attestati alle imprenditrici indicate dalle associazioni di categoria per innovazione e valorizzazione delle persone...

Tutti gli aggiornamenti su 8 marzo 2026 Confartigianato celebra....

Temi più discussi: 8 marzo – Donne trainano crescita con 1,3 milioni di imprenditrici, 218mila sono artigiane; Confartigianato Palermo promuove il 7 e 8 marzo ai Cantieri Culturali della Zisa Switch - Lo scambio solidale; Prima edizione di Nuove Muse - Le donne raccontano, creano, ispirano; Mantova celebra la Giornata Internazionale della Donna con il festival Nuove Muse.

8 marzo 2026 confartigianatoConfartigianato, rischi su 27,8 miliardi export in MO, 15,9 miliardi import energia(2)L'escalation del conflitto - avverte Confartigianato - aumenta infatti l'incertezza per il sistema produttivo e potrebbe compromettere la ripresa in corso degli investimenti. (ANSA) ... ansa.it

Un 8 marzo dedicato alla cultura finanziariaDonne Impresa Confartigianato Forlì avvia una riflessione su risparmio, investimenti e indipendenza economica femminile, annunciando un percorso formativo gratuito per imprenditrici ... forli24ore.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.