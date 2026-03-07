8 marzo 2026 | Confartigianato celebra l’imprenditoria femminile

Il 8 marzo 2026, Confartigianato Imprese Ravenna celebra la Giornata Internazionale della Donna dedicando attenzione all’imprenditoria femminile. In questa occasione, l’associazione rinnova il suo impegno nel promuovere e sostenere le donne che avviano e gestiscono imprese nel territorio, riconoscendo il loro contributo crescente allo sviluppo economico e sociale locale.

Chiara Roncuzzi, Presidente del Movimento Donne Impresa Confartigianato: "Le donne imprenditrici rappresentano una risorsa fondamentale per il nostro Paese e per il nostro territorio" In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Confartigianato Imprese Ravenna rinnova il proprio impegno nel promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile, riconoscendo il ruolo sempre più importante delle donne nello sviluppo economico e sociale del territorio. Anche quest'anno, attraverso Donne Impresa, il Movimento di Confartigianato attivo in tutta Italia, l'Associazione intende valorizzare il contributo delle donne nel mondo del lavoro autonomo, dell'artigianato e della piccola impresa.