Cna celebra l' 8 marzo con sei iniziative per valorizzare donna e impresa

In occasione dell’8 marzo, Cna Impresa Donna Rimini annuncia sei iniziative dedicate alla promozione dell’imprenditoria femminile. La manifestazione si chiama “Viva – Visione, Impresa, Vita, Armonia” e si concentra su aspetti come lavoro, competenze, salute e benessere. L’obiettivo è evidenziare l’impegno dell’associazione nel sostenere le donne che operano nel settore imprenditoriale.

In occasione dell'8 marzo – Giornata Internazionale della Donna, Cna Impresa Donna Rimini rilancia il proprio impegno a sostegno dell'imprenditoria femminile con "Viva – Visione, Impresa, Vita, Armonia", un percorso strutturato che mette al centro lavoro, competenze, salute e benessere. Non una semplice celebrazione, ma un programma concreto di iniziative che rafforza il ruolo delle donne nel sistema economico locale e valorizza il loro contributo allo sviluppo del territorio. "Con Viva abbiamo voluto costruire un percorso concreto che unisce riconoscimento, formazione e attenzione alla salute - ha dichiarato Raffaella Campi, presidente di Cna Impresa Donna -.