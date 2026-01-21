Sportello Virtuale Impresa Donna | istituzioni unite per l' imprenditoria femminile

Lo “Sportello Virtuale Impresa Donna” rappresenta un'iniziativa delle istituzioni e dei Comuni per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile. Questo servizio online mira a offrire supporto, orientamento e risorse alle donne imprenditrici, promuovendo un ambiente favorevole alla crescita delle imprese femminili nel territorio. Un passo importante per consolidare un sistema di sostegno concreto e accessibile alle imprenditrici locali.

BRINDISI - Nasce lo “Sportello Virtuale Impresa Donna”: istituzioni e Comuni uniti per sostenere l'imprenditoria femminile. La Provincia di Brindisi e Impresa Donna Confesercenti Brindisi presentano ufficialmente il progetto “Sportello Virtuale Impresa Donna”, un'iniziativa strategica finalizzata.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Imprenditoria femminile, a Trieste e Gorizia su 137 mila imprenditori attivi il 29 per cento è donna

Leggi anche: “Impresa è Donna”: la Sicilia che cresce al femminile

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Più Impresa 2025: incentivi ISMEA per giovani e donne in agricolturaÈ partito Più Impresa, la misura di Ismea per i giovani e le donne, imprenditori agricoli da meno di sei mesi, che intendono subentrare ... ipsoa.it

Più Impresa ISMEA: nuovi incentivi 2026 per giovani e donne in agricolturaLo sportello ISMEA è aperto da dicembre e chiuderà a febbraio: contributi a fondo perduto e mutui agevolati per l’avvio e lo sviluppo di imprese agricole. msn.com

Città di Somma Lombardo. . Da domani anche Somma Lombardo avrà un PUE, Punto Utente Evoluto di @inps_social Un tassello ulteriore nel percorso di facilitazione digitale intrapreso dall'Amministrazione Comunale. Si tratta di uno sportello virtuale con po - facebook.com facebook