Viola le restrizioni sulla malamovida e aggredisce gli agenti durante un controllo a Faenza arrestato 34enne

Durante un controllo a Faenza, un uomo di 34 anni ha aggredito gli agenti e ha cercato di scappare. La polizia lo ha arrestato per resistenza e minacce. Era già sotto sorveglianza speciale e questa volta è andata male.

Un arresto per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale: questo il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato a Faenza per contrastare la mala movida. Un cittadino straniero di 34 anni, sottoposto a sorveglianza speciale, è stato fermato in centro città dopo aver violato le prescrizioni della misura e aver aggredito gli agenti. L'operazione contro la mala movida a Faenza Arrestato un 34enne Reazione violenta agli agenti e arresto Il contesto territoriale e la risposta delle istituzioni L'operazione contro la mala movida a Faenza Nella serata di ieri le pattuglie del Commissariato di P.

