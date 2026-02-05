paura durante un controllo antidroga a varese spacciatore minaccia gli agenti con un machete e viene fermato

Durante un normale controllo antidroga nei boschi tra Morazzone, Castiglione Olona e Gornate, un uomo ha minacciato gli agenti con un machete. La situazione si è fatta subito tesa, con il sospetto che si trattasse di uno spacciatore. Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo per spaccio e aggressione a pubblico ufficiale.

Un arresto con il sequestro di armi e sostanze stupefacenti: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nei boschi tra Morazzone, Castiglione Olona e Gornate nel Varesotto. Un cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato dopo aver minacciato gli agenti con un machete durante un intervento finalizzato al contrasto dello spaccio di droga. L'operazione in provincia di Varese Scoperto un bivacco nascosto nella vegetazione Minacce e tentativo di aggressione agli agenti Sequestrati armi e droga durante la perquisizione Le accuse e il trasferimento in carcere L’operazione in provincia di Varese Nel tardo pomeriggio di ieri la Squadra Mobile di Varese, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e della Polizia Locale di Castiglione Olona, ha effettuato un blitz in un’area boschiva situata tra i Comuni di Morazzone, Castiglione Olona e Gornate. 🔗 Leggi su Virgilio.it

