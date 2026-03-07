Famiglia nel bosco | Tribunale trasferire i figli senza la madre Meloni attacca le toghe | Decisioni ideologiche

Il tribunale ha deciso di trasferire i figli di una famiglia nel bosco senza la presenza della madre, suscitando accuse da parte del governo nei confronti delle toghe. La premier ha commentato le decisioni giudiziarie definendole “ideologiche”. La vicenda ha diviso le istituzioni e il mondo giudiziario, evidenziando tensioni tra politica e sistema giudiziario. La controversia riguarda il caso Trevallion-Birmingham e il suo impatto sulla famiglia coinvolta.

L’AQUILA – Si spacca il fronte istituzionale e giudiziario sul caso della ‘Famiglia nel bosco’ Trevallion-Birmingham. Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto l’allontanamento d’urgenza dei tre fratelli dalla comunità dove risiedevano a Vasto (Chieti), ordinando il loro trasferimento in una nuova struttura, ma senza la madre. Il provvedimento, motivato dalla condotta “gravemente ostativa” della donna e dal boicottaggio del percorso di istruzione dei figli, ha innescato l’immediata reazione dei legali della coppia, che hanno annunciato ricorso in appello contro l’ordinanza. Sulla vicenda è intervenuto il Garante dell’Infanzia... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Famiglia nel bosco: Tribunale, trasferire i figli senza la madre. Meloni attacca le toghe: “Decisioni ideologiche” Leggi anche: Famiglia nel bosco, Meloni: “Da Tribunale decisioni ideologiche che lasciano senza parole” Meloni attacca i giudici sulla famiglia nel bosco: “Decisioni ideologiche, l’allontanamento della mamma un trauma pesantissimo per i bimbi”Roma, 6 marzo – “Le notizie che riguardano i Trevallion mi lasciano senza parole". Una selezione di notizie su Famiglia nel bosco Tribunale trasferire.... Temi più discussi: Famiglia nel bosco, i giudici: Trasferire i bimbi in altra struttura senza madre. E' polemica; Famiglia bosco, tribunale: Allontanare madre e separare bimbi. Meloni: Senza parole; Famiglia del bosco, l’Autorità garante contro il trasferimento dei figli senza la madre; Famiglia nel bosco, la madre lascia la struttura di Vasto. Il tribunale: Allontanarla dai bambini. Famiglia nel bosco, mamma Catherine via dalla struttura di Vasto: sarà trasferitaUn'ordinanza del tribunale dell'Aquila che ha deciso che Catherine, la mamma della famiglia del bosco di Palmoli deve essere portata via dalla struttura della casa famiglia di Vasto e così verranno tr ... adnkronos.com Famiglia del bosco, i bimbi via dalla madre. Il tribunale: «Catherine è ostile e squalificante». Meloni: «Inaccettabile»L'ultimo atto della dolorosa giornata, cominciata con un'ordinanza inattesa del Tribunale dei minori dell'Aquila, si è consumato in serata. Con ... ilmessaggero.it Nel giorno delle perizie sui tre piccoli della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli (Chieti) un’ordinanza del tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto il trasferimento dei tre bambini in altra struttura e l’allontanamento della stessa madre, Catherine Bir - facebook.com facebook La mamma della cosiddetta famiglia del bosco, con il viso segnato dal dolore, ha lasciato questa sera, intorno alle 21.20, la casa famiglia dove si trovava dal 20 novembre scorso con i suoi bambini. E' salita sull'autovettura del marito ed insieme hanno varca x.com