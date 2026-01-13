Settanta anni di storia e passione per il Vespa Club di Todi

Nel 2025, il Vespa Club Todi ha celebrato il suo settantesimo anniversario, un traguardo importante che testimonia la lunga storia e la passione che accompagnano il club fin dalla sua fondazione. Questi settant'anni rappresentano un patrimonio di tradizione e impegno, consolidato nel tempo attraverso incontri, eventi e la condivisione del piacere di guidare una Vespa. Un anniversario che rafforza il legame tra i soci e la comunità locale.

Il 2025 è stato un anno significativo per il Vespa Club Todi che ha tagliato il traguardo del 70° anno dalla sua fondazione.Era il 1955 quando Aldo Grondona, medico dentista della città, insieme ad alcuni amici appassionati della Vespa (Bondanini, Simoni, Sistarelli, Ferracchiati, Fagioli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

