Un giardiniere amatoriale può facilmente rinnovare l’aspetto del proprio spazio verde senza spendere molto: basta acquistare una bustina di semi, procurarsi un po’ di terra e dedicarsi alla semina. Cambiare il look del giardino o del balcone ogni stagione diventa un’operazione semplice e alla portata di tutti, senza bisogno di grandi investimenti o strumenti complessi.

Cambiare il look del giardino o del balcone ogni stagione è più semplice di quanto si pensi. Basta una bustina di semi, un po' di terra e tanta voglia di sporcarsi le mani. Ma seminare può intimorirci. Forse per la paura di non riuscire a far nascere le piantine, forse per il tempo di attesa che l'operazione necessita. Eppure coltivare fiori annuali partendo dal seme è una delle operazioni più facili e soddisfacenti che si possano fare in giardino — o sul balcone. Il vantaggio principale? Oltre al costo, irrisorio rispetto all'acquisto della pianta in vaso, la libertà di scegliere.

