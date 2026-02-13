Il Galaxy S24, acquistato da molti utenti nel 2026, si rivela ancora il miglior acquisto rispetto al più recente Galaxy S26, grazie a un equilibrio tra prestazioni e prezzo che il nuovo modello non riesce a eguagliare. Questo approfondimento analizza lo stato dei flagship di Samsung e le prospettive per il 2026, concentrandosi sul Galaxy S26 Ultra, sull’impatto dell’IA e sul valore rispetto agli anni precedenti.

Galaxy s24 è il miglior acquisto rispetto al s26 nel 2026

Il Galaxy S26 potrebbe non portare grandi novità rispetto al Pixel 10.

Questa mattina sono apparsi in rete i primi render più chiari dei nuovi Galaxy S26 e Galaxy S26 Plus.

GALAXY S26: come saranno davvero (tutte le novità)

Argomenti discussi: Galaxy S24 Ultra, offerta speciale su Amazon: prezzo in picchiata; Samsung, il supporto software per queste due serie Galaxy S è arrivato al capolinea; Cosa aspettarsi dai Samsung Galaxy e quando escono; Niente più aggiornamenti per questi ex top di gamma di Samsung: è stop al supporto.

