Non è tempo di scuse dice Solanke dopo che i timori di retrocessione del Tottenham si sono aggravati

Dominic Solanke ha dichiarato che non ci sono scuse possibili per il Tottenham, dopo la sconfitta per 3-1 contro il Crystal Palace. I timori di retrocessione del club sono aumentati a seguito di questa partita. La squadra ha affrontato una fase difficile e le preoccupazioni sulla permanenza in classifica sono diventate più evidenti. Solanke ha sottolineato che bisogna concentrarsi sui prossimi impegni senza cercare scuse.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Dominic Solanke ha insistito sul fatto che non c’era tempo per il Tottenham di trovare scuse dopo che i timori di retrocessione sono peggiorati dopo la sconfitta per 3-1 contro il Crystal Palace giovedì. Solanke aveva aperto le marcature al 34? per la squadra di Igor Tudor, ma quattro minuti più tardi il cartellino rosso di Micky van de Ven ribaltava la situazione. Il Palace ha pareggiato con Ismaila Sarr, che aveva visto un precedente gol annullato per fuorigioco, prima che Jorgen Strand Larsen portasse gli Eagles in vantaggio nel primo minuto del recupero del primo tempo. Sarr ha poi raddoppiato il suo bottino prima dell’intervallo mentre la squadra di Oliver Glasner ha resistito alla vittoria, con gli Spurs soggetti a fischi dopo il fischio finale dell’arbitro Andy Madley. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

