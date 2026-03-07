Il terrorista che aveva nei social il suo quartier generale Kalashnikov e obiettivi cristiani

Un uomo collegato a un'organizzazione terroristica era presente sui social come punto di riferimento, utilizzando piattaforme di messaggistica come base operativa. Le indagini hanno accertato che sui suoi profili si trovavano messaggi in cui si faceva riferimento a armi come il Kalashnikov e si indicavano obiettivi cristiani. La sua presenza online non era quella di un semplice singolo, ma di un membro attivo del gruppo.

Non era solo un "lupo solitario" ma membro attivo di una associazione che aveva nei social di messaggistica il suo "quartier generale". La Polizia di Stato ha notificato una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino egiziano, già detenuto dallo scorso ottobre, con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il provvedimento va ad aggravare la posizione dell'indagato, che già era stato condannato in primo grado per apologia di delitti aggravata dalla finalità di terrorismo.