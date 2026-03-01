L'esercito israeliano ha pubblicato un video che mostra il bombardamento del quartier generale di Khamenei a Teheran, evento che ha portato alla morte della Guida suprema iraniana. Il video riprende l’attacco e i danni causati all’edificio nel centro della capitale iraniana. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle circostanze dell’attacco o alle conseguenze immediate.

L’esercito israeliano ha diffuso il video del bombardamento che ha distrutto il quartier generale di Khamenei a Teheran, uccidendo la Guida suprema iranana. L’esplosione ha fatto saltare i due compound del complesso Lo ammetto: sono stato colonizzato dal Sahel. E ora spero che il mio sguardo sul mondo non si omologhi più Chiuso il caso Olof Palme? Nient’affatto. Tutta sbagliata l’indagine del 2020 “La Cia ha identificato la posizione di Khamenei. E ha dato le informazioni a Israele”. I retroscena del raid che ha ucciso il leader iraniano Strage nella scuola femminile in Iran, “148 studentesse uccise”. La Cnn: “Base militare a 60 metri” Nuovi raid di Israele su Teheran dopo l'uccisione di Khamenei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il video del bombardamento che ha distrutto il quartier generale di Khamenei a Teheran

Temi più discussi: I video dei festeggiamenti in Iran per l’uccisione di Ali Khamenei; Primo attacco all’Iran alle 9.27, poi parte il fuoco incrociato; Morte Khamenei, Nicastro: Sono fonti israeliane, parte interessata. Per ora nessuna conferma; Israele e Stati uniti attaccano l’Iran. Trump vuole il cambio di regime a Teheran.

L’ultima notte di Khamenei: il bombardamento sul bunker, il recupero del cadavere, il segreto delle immaginiKhamenei è morto. L’Iran lo ha confermato all’alba del 1 marzo, aprendo una fase senza precedenti per la Repubblica islamica dopo 35 anni di dominio della stessa Guida suprema. tag24.it

I video dei festeggiamenti in Iran per l’uccisione di Ali KhameneiIn un video girato a Shiraz, nel sud dell’Iran, si vedono fuochi d’artificio e si sente musica tradizionale ad alto volume, mentre la gente esulta battendo le mani. Scene simili sono state riprese a ... ilpost.it

Sky tg24. . Circa 300 giovani iraniani, per lo più studenti insieme a loro amici italiani, stanno celebrando "la morte di Khamenei" in piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Musica, balli e slogan accompagnano le bandiere iraniane con il leone simbolo dello - facebook.com facebook

#Israele: #Khamenei ucciso a #Teheran in una operazione di precisione #Iran x.com