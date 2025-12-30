Hamilton ennesima umiliazione | che mazzata per il pilota Ferrari

Hamilton, ancora una volta protagonista di una delusione, subisce un nuovo colpo che si aggiunge a una serie di risultati difficili. Per il pilota Ferrari, questa situazione rappresenta una sfida significativa in un contesto di confronto sempre più complesso. Un episodio che si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà, evidenziando le sfide attuali nel mondo della Formula 1 e nelle performance dei principali protagonisti.

Questo paragone qualche anno fa avrebbe esaltato tutti ma al momento, per Hamilton è solo l’ultimo di un vero mosaico di umiliazioni pesanti. E’ la caduta degli dei, qualcosa a cui i tifosi di un atleta non vorrebbero mai assistere preferendo il ritiro del loro beniamino quando sta vincendo: quello che è successo a Lewis . 🔗 Leggi su Sportface.it

