Santa Maria della Scala | Momento importante presto il nuovo statuto

Santa Maria della Scala ha annunciato l’approvazione del nuovo statuto, che permette l’ingresso di partner privati. Questa decisione nasce per rinnovare la gestione e migliorare l’offerta culturale e turistica del complesso. Tra le novità, un masterplan aggiornato e una serie di eventi programmati per il prossimo anno. La direzione si prepara a presentare ufficialmente il progetto nelle prossime settimane. L’obiettivo è rafforzare il ruolo del patrimonio storico nella città.

Un nuovo statuto che consenta l'ingresso di partner privati, il nuovo masterplan e una programmazione di eventi densa di grandi appuntamenti. Il Santa Maria della Scala ha presentato ieri, nella sala intitolata a Italo Calvino, quello che si prepara a diventare. Un progetto ambizioso, che prosegue la strada tracciata in questi anni, dettata dalla volontà di restituire un ruolo cardine nel tessuto sociale senese a questi edifici, nelle cui stanze è passata la storia della città. "È un momento importante per la Fondazione – ha detto il sindaco, Nicoletta Fabio – perché ora ha i requisiti richiesti per l'accesso a strumenti di sostegno pubblico e privato, inclusa la partecipazione a bandi pubblici e programmi di finanziamento e procedure comparative nazionali e internazionali.

