Santa Maria della Scala | Momento importante presto il nuovo statuto
Santa Maria della Scala ha annunciato l’approvazione del nuovo statuto, che permette l’ingresso di partner privati. Questa decisione nasce per rinnovare la gestione e migliorare l’offerta culturale e turistica del complesso. Tra le novità, un masterplan aggiornato e una serie di eventi programmati per il prossimo anno. La direzione si prepara a presentare ufficialmente il progetto nelle prossime settimane. L’obiettivo è rafforzare il ruolo del patrimonio storico nella città.
Un nuovo statuto che consenta l’ingresso di partner privati, il nuovo masterplan e una programmazione di eventi densa di grandi appuntamenti. Il Santa Maria della Scala ha presentato ieri, nella sala intitolata a Italo Calvino, quello che si prepara a diventare. Un progetto ambizioso, che prosegue la strada tracciata in questi anni, dettata dalla volontà di restituire un ruolo cardine nel tessuto sociale senese a questi edifici, nelle cui stanze è passata la storia della città. "È un momento importante per la Fondazione – ha detto il sindaco, Nicoletta Fabio – perché ora ha i requisiti richiesti per l’accesso a strumenti di sostegno pubblico e privato, inclusa la partecipazione a bandi pubblici e programmi di finanziamento e procedure comparative nazionali e internazionali.🔗 Leggi su Lanazione.it
Santa Maria della Scala. Il luogo dove la vita non smette di passareSanta Maria della Scala, simbolo di storia e memoria, si presenta come un luogo intriso di vita e passaggi.
Santa Maria della Scala: "Ha bisogno di essere governato meglio"Il Santa Maria della Scala rappresenta un patrimonio storico collettivo, frutto di un lavoro condiviso nel corso dei secoli.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Presentato il nuovo ciclo del Santa Maria della Scala; Nuovi spazi e tanti progetti per il futuro del Santa Maria della Scala di Siena. Le novità; Santa Maria della Scala: Momento importante, presto il nuovo statuto; Il Santa Maria della Scala non cambia strada: per ora resta Leone.
Il progetto per ampliare gli spazi del Santa Maria della Scala a Siena. Una mostra per raccontarloLAN Architecture, Studio Odile Decq e Hannes Peer Architecture sono gli studi coinvolti nella rigenerazione dei circa 18mila mq del complesso senese attualmente non in uso. Intanto Cristiano Leone del ... artribune.com
Consiglio comunale, torna giovedì 26 febbraio aula calda: Robur, rifiuti, raccordo Siena-Firenze e Santa Maria della Scala sotto la lenteSeduta straordinaria in arrivo per il Consiglio comunale di Comune di Siena, convocato per giovedì 26 febbraio alle ore 9 nella Sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo. Un ordine del giorno fi ... radiosienatv.it
Osservata dal punto giusto la zona di Venezia che inizia dalla basilica di Santa Maria della Salute e termina la Punta della Dogana sembra una nave che solca il mare. Vista al tramonto questo effetto è accentuato, ma quanto è stato difficile trovare un moment - facebook.com facebook
Santa Maria sopra Minerva Roma x.com