santa maria della scala il luogo dove la vita non smette di passare

Santa Maria della Scala, simbolo di storia e memoria, si presenta come un luogo intriso di vita e passaggi. Pierluigi Piccini, noto per la sua esperienza e sensibilità, condivide con i lettori un’immagine speciale, offrendo un’occasione per riscoprire le sfumature di questo patrimonio. Un viaggio tra passato e presente, attraverso uno scatto che racconta molto più di quanto si possa immaginare.

Pierluigi Piccini - che non ha bisogno di presentazioni - sfoglia il suo album di fotografie. E ci regala una delle sue perle. Le fotografie ritraggono una delle antiche corsie del Santa Maria della Scala. "La prima volta che ci entrai – scrive Piccini – non sapevo cosa fosse Siena. Ero un bambino, mio padre era già morto, e accompagnammo mia madre a trovare mio nonno, ricoverato lì per una silicosi. Fu operato e rimase diversi giorni. Aveva bisogno di sangue. Mia madre trovò una persona di Piancastagnaio, compatibile, che accettò di donarlo in cambio di un buon pranzo a base di carne in via Stalloreggi.

