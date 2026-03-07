Il ritorno dell’Anpi e il delirante appello sul referendum | Se vince il Si si realizza un disegno fascista

L’Associazione nazionale partigiani ha annunciato che voterà No al referendum previsto per il 22 e 23 marzo. In un appello, l’Anpi ha dichiarato che un eventuale successo del Si rappresenterebbe la realizzazione di un disegno fascista. Questa decisione e le parole usate dall’associazione sono state pubblicamente divulgate e sono parte delle recenti dichiarazioni pubbliche in vista del voto.

L’Associazione nazionale partigiani voterà No al referendum del 22 e 23 marzo e questa non è una notizia. Non lo è nemmeno il fatto che l’Anpi tiri fuori dal cilindro, come fa sempre, il fascismo e l’ombra di una sottomissione inesistente dei Pm al potere esecutivo. Le parole di Pagliarulo. “Noi vogliamo che la legge sia uguale per tutti e per questo voteremo no “. A dirlo il presidente di Anpi Gianfranco Pagliarulo alla maratona radio, tv e social alla Casa delle donne di Roma per il no al referendum. “I magistrati – ha aggiunto Pagliaruolo – erano costretti a giurare fedeltà al fascismo. E gli articoli della Costituzione che la riforma vuole cambiare hanno messo al centro dell’ordinamento giuridico autonomia e indipendenza della magistratura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Proteste all’anno giudiziario, i magistrati contro la riforma di Nordio. Il ministro sul referendum: «Se vince il Sì, nessuna persecuzione alle toghe»Dopo il duro faccia a faccia di ieri tra governo e magistratura nell’aula magna della Cassazione, i nervi restano tesi anche oggi all’inaugurazione...

Referendum giustizia, Conte: Se vince il sì i cittadini se la passeranno peggio – Il video(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2026 "Se vince il sì al referendum sulla giustizia i cittadini se la passeranno peggio, mentre saranno avvantaggiati...

