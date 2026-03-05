Linfedema chi è a rischio e come si cura

Il linfedema è una condizione che può causare difficoltà nei movimenti, infezioni frequenti e problemi sociali. Spesso le persone colpite non sono consapevoli della malattia e non riconoscono subito i sintomi. Questa mancanza di informazione rende difficile intervenire tempestivamente. Chi è a rischio e quali sono le cure disponibili sono domande frequenti tra i pazienti e i professionisti sanitari.

Alla vigilia della Giornata del linfedema, il focus sulla patologia cronica che colpisce 250 milioni di persone nel mondo. "Il linfedema può comportare difficoltà nei movimenti, infezioni ricorrenti e problemi nella vita sociale, ma spesso il paziente non è informato sulla malattia e per questo non ne riconosce i sintomi". Parola di Franco Bassetto, presidente della Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva-rigenerativa ed estetica (Sicpre). In occasione del World lymphedema day del 6 marzo, la Sicpre punta ad accrescere la consapevolezza del paziente su una malattia cronica e progressiva che colpisce 250 milioni di persone nel mondo.