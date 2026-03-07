Il Questore; I dati sulle violenze riflettono la gravità di un problema che rimane sempre drammaticamente sconcertante

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Questore di Rimini ha commentato i dati sulle violenze, sottolineando che il problema rimane estremamente preoccupante. Ha inoltre evidenziato l’impegno della Polizia di Stato nel sostenere le donne in condizione di vulnerabilità e le vittime di violenza, ribadendo l’importanza di interventi concreti e di un’attenzione continua.

Il Questore Ivo Morelli sottolinea come nel 2025 sono stati trattati oltre 100 casi di reati appartenenti alla categoria del Codice Rosso In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Questore di Rimini vuole evidenziare l'impegno di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato a sostegno di tutte le donne che vivono in condizioni di vulnerabilità e, in particolare, verso le vittime di violenza. Il personale specializzato della Questura svolge attività formativa e divulgativa nel corso di convegni, eventi, incontri presso gli istituti di istruzione, nonché con la presenza di stand dedicati all'informazione ed al contatto diretto con la cittadinanza, in occasione di ricorrenze come quella dell'8 marzo.