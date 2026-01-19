ECHO - Quello che rimane | il videopodcast sulle personalità che hanno lasciato un’impronta

ECHO – Quello che rimane è un videopodcast di Sky Italia che approfondisce le storie di personalità che hanno lasciato un’impronta duratura. Attraverso testimonianze e riflessioni, il programma esplora come alcune vite continuino a influenzare il presente, evidenziando il valore delle tracce che ognuno lascia nel tempo. Un viaggio tra ricordi e significati, pensato per chi vuole scoprire le storie dietro le figure che ancora oggi ci ispirano.

Ci sono vite che lasciano un segno nella realtà, un’impronta che non svanisce. Da questa consapevolezza nasce “ECHO – QUELLO CHE RIMANE” il nuovo videopodcast firmato da Sky Italia e Radio 24 e condotto da Matteo Caccia una delle voci più autorevoli della narrazione contemporanea, capace negli anni di trasformare storie intime e memorie personali in racconti universali. Un viaggio narrativo che unisce ricostruzione, emozione e riflessione, esplorando ciò che resta di persone che non ci sono più: non semplici biografie, ma ciò che davvero continua a vibrare dopo di loro. ECHO – Quello che rimane è un progetto multicanale e sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming, sul canale Youtube di Sky Italia, sul sito di Radio 24 e successivamente su Sky Arte, Sky Documentaries, Sky TG24 e su Radio 24 all’interno del programma Matteo Caccia racconta, oltre che fruibile on demand. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Le grandi personalità che ci hanno lasciato nel 2025, un lungo elenco di addii

Il 2025 ha visto l’addio a molte figure di rilievo nel panorama culturale, lasciando un vuoto significativo. Questo anno si distingue per la perdita di personalità importanti, che hanno contribuito a plasmare la storia e la memoria collettiva. Un elenco di scomparse che invita a riflettere sull’eredità lasciata da questi protagonisti e sull’importanza di preservarne il ricordo.

Leggi anche: Addio al grande attore dagli occhi ghiaccio che ha lasciato un’impronta nel cinema

