Slot saluta i giocatori dopo la vittoria del Marsiglia ma ammette che la coerenza rimane un problema

Dopo la recente vittoria del Marsiglia, Slot ha rivolto un saluto ai giocatori, riconoscendo comunque che la coerenza resta una delle sfide principali. Nonostante i risultati positivi, la squadra deve continuare a lavorare per mantenere un rendimento costante. La redazione segue con attenzione l’andamento del team, consapevole dell’importanza di affrontare con equilibrio le prossime sfide.

2026-01-22 00:47:00 Giorni caldissimi in redazione! I Reds hanno esteso la loro striscia di imbattibilità a 13 partite in tutte le competizioni. Arne Slot ha elogiato i suoi giocatori dopo la vittoria per 3-0 del Liverpool sul Marsiglia in Champions League, ma ha ammesso che la costanza rimane un problema per la sua squadra. Dominik Szoboszlai ha segnato un ingegnoso calcio di punizione nel primo tempo, prima che un’autogol del portiere del Marsiglia Geronimo Rulli e un gol nel finale di Cody Gakpo assicurassero una vittoria che porta i Reds al quarto posto nella classifica delle 36 squadre e aumenta le loro speranze di qualificazione automatica alla fase successiva.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Slot afferma che il Real Madrid “tira fuori il meglio” dai suoi giocatori del Liverpool dopo la vittoria della Champions League

Enzo Maresca saluta i giocatori del Chelsea dopo la “difficile” vittoria nei quarti di finale della Coppa EFL sul CardiffEnzo Maresca ha celebrato la determinazione dei suoi giocatori dopo la difficile vittoria del Chelsea contro il Cardiff nei quarti di finale della Coppa EFL.

