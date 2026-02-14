Il Paris Saint-Germain ha subito una sconfitta per 3-1 contro il Rennes, e Dembelé ha criticato i compagni di squadra per la prestazione. Luis Enrique, allenatore del Psg, ha poi dichiarato che le parole dei giocatori a fine partita non cambiano nulla. Questa partita mette a rischio la posizione in classifica del club parigino, mentre il Lens può approfittarne vincendo la prossima gara.

Il Psg ha perso contro il Rennes 3-1. Vincendo oggi, il Lens può riprendersi la vetta della classifica di Ligue 1. Tuttavia, a parte la sconfitta, a far rumore sono state le parole di Ousmane Dembelé sui suoi compagni e l’atteggiamento della squadra, e le successive dichiarazioni del tecnico Luis Enrique in merito. L’Equipe scrive: È un richiamo all’ordine o un modo per darsi la carica, dipende. A distanza di cinque giorni, Ousmane Dembélé si è fermato due volte ai microfoni dei media per lanciare due messaggi molto forti, dal contenuto diametralmente opposto. Domenica scorsa, dopo aver travolto il Marsiglia, il Pallone d’oro si era rivolto alla concorrenza con un tono da “Vedete, il Psg è tornato”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Psg travolto 3-1 dal Rennes, Dembelé accusa i compagni, Luis Enrique: “Le dichiarazioni dei giocatori a fine partita non hanno alcun valore”

Le recenti scelte di Luis Enrique al PSG hanno generato dubbi e discussioni, con ripercussioni su Safonov e Chevalier.

