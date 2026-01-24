Luis Enrique ha dichiarato che il Paris Saint-Germain non riponeva piena fiducia nella possibilità di ottenere una vittoria stretta in trasferta contro l’Auxerre. La riflessione del tecnico si concentra sull’andamento della partita e sulle sfide affrontate dalla squadra in questa occasione. Una presa di coscienza che potrebbe influenzare le prossime strategie del PSG in campionato e in ambito europeo.

Breaking: Luis Enrique ha ammesso che il Paris Saint-Germain non aveva fiducia nella vittoria per 1-0 sull’Auxerre. Bradley Barcola è stato il vincitore della partita per i Parisiens, segnando al 79? e portandoli a due punti di vantaggio sul Lens, che sabato affronterà il Marsiglia. Barcola, che ha segnato il suo 30esimo gol in Ligue 1 (cinque con il Lione, 25 con il PSG), è stato il giocatore che ha effettuato più tiri (cinque), tiri in porta (tre) e tocchi nell’area avversaria (sette). Ha avuto anche quattro grandi occasioni; nessun altro giocatore ha registrato così tanti gol in una partita di Ligue 1 nel 2025-26. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Luis Enrique ammette che il PSG non aveva fiducia nella vittoria di misura in casa dell’Auxerre

"Il calcio è uno sport di me**a", lo sfogo dell'allenatore del Psg Luis Enrique: cosa è successoNel calcio, il risultato può spesso sorprendere, indipendentemente dalla superiorità mostrata sul campo.

Le incertezze di Luis Enrique e del Psg alla fine possono danneggiare sia Chevalier che SafonovLe recenti scelte di Luis Enrique al PSG hanno generato dubbi e discussioni, con ripercussioni su Safonov e Chevalier.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Luis Enrique ammette: PSG senza fiducia nella vittoria di misura ad Auxerre; Psg, Luis Enrique senza filtri dopo il ko con lo Sporting: Il calcio è uno sport di me**a!; Luis Enrique non fa drammi: Il Psg è in un momento molto buono; Qualcuno voleva sbarazzarsi di me - Donnarumma reagisce alla decisione del PSG di cederlo.

Il dilemma Luis Enrique: dalla corte della Premier League al legame con club e tifosi, perché può lasciare il PSG e perché può rimanereI parigini stanno disputando una stagione di livello leggermente inferiore alla prossima e le voci sull'addio del loro allenatore si stanno sprecando: cosa c'è di vero. goal.com

Luis Enrique difende Chevalier: Quando firmi col PSG, sai che ti criticheranno a prescindereÈ un Luis Enrique combattivo e determinato quello che si è presentato in conferenza stampa giovedì, alla vigilia della trasferta. tuttomercatoweb.com

Inter-Pisa di Luis Henrique è durata poco più di mezzora: Cristian Chivu lo ha bocciato clamorosamente e tolto dal campo. All’uscita dal campo il gesto del vice Kolarov non passa inosservato: https://fanpa.ge/c48ga - facebook.com facebook

Psv fissa condizione per Perisic. Arrivate 2 offerte per Luis Henrique: la posizione Inter x.com