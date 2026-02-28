Nel fine settimana si svolgeranno le gare di calcio dall’Eccellenza alla Prima categoria, con arbitri impegnati su diversi campi. La Serie D prevede la nona giornata di ritorno, con la partita Ancona-Maceratese che inizierà alle 14.30 e sarà diretta dall’arbitro Collier di Gallarate. Le sfide si disputeranno nel girone C e coinvolgeranno squadre di vari livelli regionali.

Partite e arbitri dalla serie D al campionato di Prima categoria, girone C. Serie D. Domani alle 14.30 la nona giornata di ritorno: Ancona-Maceratese: Collier di Gallarate;. Atletico Ascoli-Chieti: Scarano di Seregno;. Termoli-Vigor Senigallia: Mariani di Livorno;. Sammaurese-Teramo: Sarcina di Barletta;. L’Aquila-Sora: Nonnato di Rovigo;. Notaresco-Fossombrone: Borello di Nichelino;. Ostiamare-Castelfidardo: Dania di Milano;. Recanatese-UniPomezia: Dell’Oro di Sondrio;. San Marino-Giulianova: Fermo di Torre Annunziata.. Classifica: Teramo, Ancona 58; Ostiamare 57; L’Aquila 47; Atletico Ascoli 42; Vigor Senigallia 39; Notaresco 37; Giulianova 36; Fossombrone 32; Maceratese 30; UniPomezia 29; Sora 27; Termoli 26; Recanatese, Chieti 21; San Marino 20; Castelfidardo 15; Sammaurese 13. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gare e arbitri dall’Eccellenza alla Prima categoria. Il programma nel fine settimana

