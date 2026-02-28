Gare e arbitri dall’Eccellenza alla Prima categoria Il programma nel fine settimana
Nel fine settimana si svolgeranno le gare di calcio dall’Eccellenza alla Prima categoria, con arbitri impegnati su diversi campi. La Serie D prevede la nona giornata di ritorno, con la partita Ancona-Maceratese che inizierà alle 14.30 e sarà diretta dall’arbitro Collier di Gallarate. Le sfide si disputeranno nel girone C e coinvolgeranno squadre di vari livelli regionali.
Partite e arbitri dalla serie D al campionato di Prima categoria, girone C. Serie D. Domani alle 14.30 la nona giornata di ritorno: Ancona-Maceratese: Collier di Gallarate;. Atletico Ascoli-Chieti: Scarano di Seregno;. Termoli-Vigor Senigallia: Mariani di Livorno;. Sammaurese-Teramo: Sarcina di Barletta;. L’Aquila-Sora: Nonnato di Rovigo;. Notaresco-Fossombrone: Borello di Nichelino;. Ostiamare-Castelfidardo: Dania di Milano;. Recanatese-UniPomezia: Dell’Oro di Sondrio;. San Marino-Giulianova: Fermo di Torre Annunziata.. Classifica: Teramo, Ancona 58; Ostiamare 57; L’Aquila 47; Atletico Ascoli 42; Vigor Senigallia 39; Notaresco 37; Giulianova 36; Fossombrone 32; Maceratese 30; UniPomezia 29; Sora 27; Termoli 26; Recanatese, Chieti 21; San Marino 20; Castelfidardo 15; Sammaurese 13. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
