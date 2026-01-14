Franco Cordelli Viterbo abbraccia il suo pediatra | È stato un dono prezioso

A Viterbo, una chiesa di Santa Maria Nuova ha accolto il feretro di Francesco Maria Cordelli, conosciuto come Franco. La cerimonia è stata un momento di commozione collettiva, riflettendo l’affetto e il rispetto della comunità. La sua figura, apprezzata come pediatra, è stata ricordata come un dono prezioso per molte famiglie. Un’occasione per rendere omaggio a un professionista che ha lasciato un’impronta significativa nel territorio.

Una chiesa di Santa Maria Nuova gremita ha accolto il feretro di Francesco Maria Cordelli, per tutti Franco. In tantissimi, mercoledì 14 gennaio, si sono stretti attorno alla famiglia per l'ultimo saluto allo storico primario e volto noto della cultura viterbese. Una partecipazione sentita e.

Associazione Giovani diabetici della provincia di Viterbo: “Cordoglio per la scomparsa del Professor Franco Maria Cordelli” - NewTuscia – VITERBO – L’ Associazione Giovani diabetici della provincia di Viterbo esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del Professor Franco Maria Cordelli. newtuscia.it

Luisa Ciambella: “Cordoglio per la scomparsa di Franco Cordelli” - NewTuscia – VITERBO – Apprendo con grande tristezza della scomparsa di Franco Cordelli, figura di grande spessore umano e professionale per la nostra Città. newtuscia.it

Muore a 97 anni Franco Cordelli, il cordoglio dell'intera città di Viterbo L'ultimo saluto mercoledì 14 gennaio, alle ore 14.30, nella chiesa di Santa Maria Nuova. Cordelli è stato un pediatra stimato ed è ricordato dai viterbesi come primario all'ospedale Grande facebook

