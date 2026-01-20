Il dono più prezioso di Michel Hazanavicius | evento al cinema per il Giorno della Memoria
In occasione del Giorno della Memoria, dal 26 al 28 gennaio, il cinema ospita l’evento speciale di tre giorni dedicato a “Il dono più prezioso”, il primo film di animazione del regista Michel Hazanavicius. Presentato in concorso a Cannes, questo appuntamento offre un’opportunità di riflessione e approfondimento sulla memoria storica, attraverso un’opera che unisce sensibilità e arte, nel rispetto della ricorrenza.
Per le celebrazioni del Giorno della Memoria, arriva al cinema come evento di tre giorni, dal 26 al 28 gennaio, “Il dono più prezioso”, il primo film di animazione del Premio Oscar Michel Hazanavicius (The Artist), presentato in concorso al Festival di Cannes.Tratto dal romanzo di Jean-Claude.🔗 Leggi su Romatoday.it
Scuole, Giornata della Memoria: il 27 gennaio 2026 evento speciale nel circuito The Space CinemaIl 27 gennaio 2026, in occasione della Giornata della Memoria, The Space Cinema organizza un evento dedicato alle scuole, rivolto a studenti e insegnanti.
Il Giorno della Memoria a Milano: un mese di iniziative fra mostre e incontri: si comincia giovedì 15 gennaio alla Casa della MemoriaA Milano, da gennaio a metà febbraio, si svolge un calendario di eventi dedicati al Giorno della Memoria.
Il dono più prezioso, il trailer ufficiale del film [HD] - Regia di Michel Hazanavicius. Un film con Jean-Louis Trintignant, Grégory Gadebois, Denis Podalydès, Dominique Blanc. Dal 26 al 28 gennaio al cinema. mymovies.it
