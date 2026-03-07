il potere di sanchez si ispira a almodovar

Il primo ministro socialista ha dichiarato che la Spagna non permetterà agli aerei statunitensi di utilizzare le sue basi militari. Questa decisione impedisce l’uso delle strutture spagnole per estendere le operazioni militari negli ultimi giorni contro il regime iraniano. La comunicazione è stata resa nota attraverso un annuncio ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi di applicazione.

Pedro Sanchez, primo ministro socialista, ha annunciato che la Spagna non consentirà agli aerei degli Stati Uniti l’uso delle sue basi militari, basi che consentirebbero l’estensione dell’offensiva nordamericana e israeliana contro il regime ierocratico iraniano. Una decisione che affonda le sue radici nel legame storico che la Spagna ha con l’emisfero sudamericano e non solo con il suo ex impero, ma anche e soprattutto con l’area lusitana, ossia il Brasile. Brasile che, con il Messico, rappresenta la nazione (anch’essa parte di un ex impero) più distesamente rivolta a un confronto con gli Stati Uniti, non solo di Trump, ma come sistema economico e politico, sistema che ha dominato per un paio di secoli, sin dalla sua fondazione, l’America Latina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

