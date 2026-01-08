Un' assistenza sempre più capillare | Medihospes e le nuove frontiere della cura domiciliare

L'incremento dell'età media della popolazione richiede servizi di assistenza domiciliare più diffusi e innovativi. Medihospes si impegna a offrire soluzioni sempre più capillari, garantendo un supporto integrato e di qualità direttamente a casa dei pazienti. Questa evoluzione mira a rispondere alle esigenze di una popolazione in crescita, promuovendo benessere e autonomia attraverso un modello di cura più vicino e personalizzato.

L'invecchiamento della popolazione chiama a sviluppare un concetto sempre più capillare e innovativo di assistenza domiciliare integrata. Francesco Giuffrida è direttore sanitario di Medihospes, che fa parte del Consorzio La Cascina, ed è attiva nel comparto con una molteplicità di servizi per dare risposta a una molteplicità di esigenze. Insieme a lui abbiamo affrontato prospettive e aspetti del settore.

