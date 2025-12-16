Le nuove frontiere della sanità Ecco la Radioterapia ultra-rapida Il tumore si cura in cinque sedute

La radioterapia ultra-rapida rappresenta una svolta nel trattamento dei tumori, riducendo drasticamente il numero di sedute necessarie. Per il tumore alla prostata, bastano ora cinque sessioni di quindici minuti ciascuna, rispetto alle decine richieste in passato. Questa innovazione apre nuove prospettive per la medicina, migliorando l’efficienza e il comfort dei pazienti.

Cinque sedute di quindici minuti per curare il tumore alla prostata. Mentre prima, di sedute, ne servivano decine. E’ la novità terapeutica sperimentata nel reparto di Radioterapia dell’Ast di Pesaro, diretto dal dottor Giampaolo Montesi. Il primo paziente è stato trattato ieri mattina: si è sottoposto alla terapia ultra-ipofrazionata, una modalità moderna e particolarmente confortevole per i pazienti, oltre che efficace. "Una procedura – spiega il direttore generale dell’azienda sanitaria, Alberto Carelli – che conferma la vocazione dell’azienda all’innovazione e alla qualità dell’assistenza, offrendo ai cittadini cure oncologiche avanzate, sicure e allineate ai più elevati standard internazionali. Ilrestodelcarlino.it

