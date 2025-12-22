Rischio attentati | feste blindate a Rimini chiese e piazze sotto scorta
Rimini, 22 dicembre 2025 – Abbiamo tutti negli occhi ancora le immagini della strage a Sidney. Di fronte al rischio di attentati, anche Rimini si ’blinda’ per le feste. Il piano della sicurezza per Natale e Capodanno è stato definito nel comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza riunitosi in prefettura: presenti i vertici di forze dell’ordine e delle varie polizia locali, vigili del fuoco, i sanitari del 118 e della Croce rossa, sindaci e assessori di Rimini, Riccione, Cattolica, Misano e Bellaria. Controlli rafforzati nei luoghi più sensibili. Su direttiva del ministero dell’Interno, anche a Rimini è stato deciso di rafforzare i controlli nei luoghi più sensibili e affollati: dalle piazze ai mercatini di Natale, ai luoghi degli eventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Scorta rafforzata (di nuovo) per Sigfrido Ranucci: quattro agenti e due auto blindate sotto casa
Leggi anche: Sigfrido Ranucci, Viminale gli aumenta la scorta dopo attentato: 4 agenti e 2 auto blindate sotto la sua abitazione a Campo Ascolano
Rischio attentati: feste blindate a Rimini, chiese e piazze sotto scorta.
Rischio attentati: feste blindate a Rimini, chiese e piazze sotto scorta - Il piano della sicurezza per Natale e Capodanno: controlli intensificati anche nei mercatini, nelle stazioni ferroviarie, lungo le principali strade e anche all’uscita dell’A14 con posti di blocco con ... ilrestodelcarlino.it
Terrorismo islamico: anche l'Italia è a rischio attentati L'intervento di Daniele Manca a #4disera x.com
Oltre la metà degli intervistati in un sondaggio condotto da Cluster 17 per Le Grand Continent ritiene alto il rischio di un attacco da parte di Mosca. Ma la percezione cambia molto a seconda della nazionalità delle persone interpellate. Ce ne parla Gianluca De - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.