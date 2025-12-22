Rimini, 22 dicembre 2025 – Abbiamo tutti negli occhi ancora le immagini della strage a Sidney. Di fronte al rischio di attentati, anche Rimini si ’blinda’ per le feste. Il piano della sicurezza per Natale e Capodanno è stato definito nel comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza riunitosi in prefettura: presenti i vertici di forze dell’ordine e delle varie polizia locali, vigili del fuoco, i sanitari del 118 e della Croce rossa, sindaci e assessori di Rimini, Riccione, Cattolica, Misano e Bellaria. Controlli rafforzati nei luoghi più sensibili. Su direttiva del ministero dell’Interno, anche a Rimini è stato deciso di rafforzare i controlli nei luoghi più sensibili e affollati: dalle piazze ai mercatini di Natale, ai luoghi degli eventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rischio attentati: feste blindate a Rimini, chiese e piazze sotto scorta

Leggi anche: Scorta rafforzata (di nuovo) per Sigfrido Ranucci: quattro agenti e due auto blindate sotto casa

Leggi anche: Sigfrido Ranucci, Viminale gli aumenta la scorta dopo attentato: 4 agenti e 2 auto blindate sotto la sua abitazione a Campo Ascolano

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Rischio attentati: feste blindate a Rimini, chiese e piazze sotto scorta.

Rischio attentati: feste blindate a Rimini, chiese e piazze sotto scorta - Il piano della sicurezza per Natale e Capodanno: controlli intensificati anche nei mercatini, nelle stazioni ferroviarie, lungo le principali strade e anche all’uscita dell’A14 con posti di blocco con ... ilrestodelcarlino.it