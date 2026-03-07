Il Pisa regge un tempo poi crolla a Torino | la Juventus cala il poker

Il Pisa affronta la partita contro la Juventus in trasferta a Torino e riesce a resistere fino a metà primo tempo. Tuttavia, la squadra di casa mette a segno quattro reti nel secondo tempo, portando a casa una vittoria netta con il punteggio di 4-0. La gara si conclude con il Pisa in difficoltà e la Juventus che conquista i tre punti senza troppi problemi.

Ottimo approccio, pessima ripresa: i nerazzurri sprecano quanto di buono costruito nei primi 45 minuti e vengono travolti dai padroni di casa TORINO – La trasferta in terra piemontese si chiude con un passivo severo per il Pisa, sconfitto per 4-0 dalla Juventus. Al termine di un incontro caratterizzato da due frazioni di gioco diametralmente opposte, la formazione guidata da mister Hiljemark deve arrendersi alla superiorità tecnica e al cinismo dei padroni di casa, emersi prepotentemente nel secondo tempo fino a vanificare quanto di buono costruito dai toscani nei primi quarantacinque minuti. L'approccio alla gara dei nerazzurri è infatti convincente e autoritario.

