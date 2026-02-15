il cesena regge 38 minuti poi sprofonda il venezia mostra i muscoli e infila il poker

Il Cesena subisce un pesante gol al 38° minuto e crolla sotto i colpi del Venezia, che segna quattro reti nel secondo tempo. La squadra veneziana sfrutta una superiorità fisica e tecnica per dominare la partita, mentre i padroni di casa provano a resistere nei primi 38 minuti senza successo. Al 17’ minuto, Castrovilli viene sostituito, mentre nella ripresa il Venezia insiste con determinazione, andando in rete più volte.

CESENA 0 VENEZIA 4 CESENA (3-5-1-1): Klinsmann; Ciofi (30’ st Guidi), Zaro, Mangraviti (30’ st Piacentini); Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti (22’ st Vrioni), Frabotta (30’ st Bastoni); Castrovilli (17’ pt Magni); Cerri. A disp.: Siano, Ferretti, Amoran, Corazza, Arrigoni, Zamagni. All.: Mignani. VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Hainaut, Doumbia (30’ st Dagasso), Busio, Duncan (18’ st Lella), Sagrado (40’ st Haps); Yeboah (30’ Kike Perez), Adorante (18’ st Lauberbach). A disp.: Plizzari, Korac, Franjic, Venturi, Compagnon, Bohinen, Farji. All.: Stroppa. Arbitro: Galipò di Firenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'Atalanta, dopo aver iniziato bene la partita e aver raggiunto una situazione favorevole, ha subito un rapido crollo nel giro di 16 minuti, con lo Sporting Bilbao che ha segnato tre volte.

Il Bayern di Kompany affronta il Lipsia in trasferta, partendo in svantaggio.

