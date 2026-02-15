Il Cesena regge 38 minuti poi sprofonda Il Venezia mostra i muscoli e infila il poker
Il Cesena subisce un pesante gol al 38° minuto e crolla sotto i colpi del Venezia, che segna quattro reti nel secondo tempo. La squadra veneziana sfrutta una superiorità fisica e tecnica per dominare la partita, mentre i padroni di casa provano a resistere nei primi 38 minuti senza successo. Al 17’ minuto, Castrovilli viene sostituito, mentre nella ripresa il Venezia insiste con determinazione, andando in rete più volte.
CESENA 0 VENEZIA 4 CESENA (3-5-1-1): Klinsmann; Ciofi (30’ st Guidi), Zaro, Mangraviti (30’ st Piacentini); Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti (22’ st Vrioni), Frabotta (30’ st Bastoni); Castrovilli (17’ pt Magni); Cerri. A disp.: Siano, Ferretti, Amoran, Corazza, Arrigoni, Zamagni. All.: Mignani. VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Hainaut, Doumbia (30’ st Dagasso), Busio, Duncan (18’ st Lella), Sagrado (40’ st Haps); Yeboah (30’ Kike Perez), Adorante (18’ st Lauberbach). A disp.: Plizzari, Korac, Franjic, Venturi, Compagnon, Bohinen, Farji. All.: Stroppa. Arbitro: Galipò di Firenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scamacca illude la Dea, poi il crollo. L’Athletic infila un tris in 16 minuti
L'Atalanta, dopo aver iniziato bene la partita e aver raggiunto una situazione favorevole, ha subito un rapido crollo nel giro di 16 minuti, con lo Sporting Bilbao che ha segnato tre volte.
Il Bayern è una furia! Va sotto con il Lipsia, poi ne segna 5 in 38 minuti
Il Bayern di Kompany affronta il Lipsia in trasferta, partendo in svantaggio.
