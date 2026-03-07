Il Qatar infiamma i mercati | rischio blocco totale Il petrolio a 90 dollari balzo maggiore dal 1983

Il Qatar sta vivendo una crisi che ha influito sui mercati globali, facendo salire il prezzo del petrolio a 90 dollari al barile, il valore più alto dal 1983. I mercati azionari europei e statunitensi hanno aperto in calo, preoccupati per un possibile blocco totale e per un conflitto di lunga durata. La tensione si riflette nelle quotazioni e nelle borse internazionali.

Lo spettro di un conflitto di lunga durata ha fatto scattare ieri il costo del petrolio e ha spaventato i mercati, con i listini europei e statunitensi in rosso. Il prezzo al barile ha sfondato quota 90 dollari per il Wti ed è volato a oltre 92 dollari per il Brent. In rialzo anche il gas. I futures di aprile hanno chiuso in ulteriore rincaro a 52,8 euro (+4%). E mentre il prezzo sale, gli stoccaggi si riducono. In Europa sono sotto il 30%, in Italia al 46%. Al momento però le riserve sono in fase di svuotamento per la stagione invernale. A maggio e giugno riprenderà l’approvvigionamento e allora potrebbe innescarsi una competizione a trovare fornitori. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

