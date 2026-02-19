Il pronipote di Mussolini presenta il suo libro sul fascismo a Brindisi

Il pronipote di Mussolini ha tenuto una presentazione del suo nuovo libro sul fascismo a Brindisi, scatenando reazioni contrastanti nel pubblico. L’evento ha attirato sia sostenitori che contestatori, alcuni dei quali hanno urlato contro le sue posizioni. Durante l’incontro, il relatore ha spiegato le motivazioni dietro la pubblicazione, cercando di chiarire i contenuti del testo. La serata si è conclusa con alcune tensioni, mentre i partecipanti si sono divisi tra applausi e fischi. La discussione sulla storia del ventennio continua a dividere la città.

Brindisi al Centro del Dibattito: Il Pronipote di Mussolini Presenta un Libro sul Fascismo tra Proteste e Polemiche. Il pronipote di Benito Mussolini, Caio Giulio Cesare Mussolini, porterà il 19 febbraio a Brindisi il suo libro "Mussolini e il fascismo – L'altra storia", scatenando una forte reazione da parte dell'opposizione consiliare e riaccendendo il dibattito sulla memoria storica del ventennio fascista. L'evento, previsto presso il Palazzo Granafei-Nervegna, segue di poche ore una contestazione simile avvenuta a Orta Nova, nel foggiano, dove la presentazione dello stesso volume è stata accompagnata da proteste di gruppi antifascisti.