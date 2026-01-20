È stato aperto il bando dell’XI edizione del Premio artistico letterario “Ponte Vecchio” 2026, che quest’anno conferirà il riconoscimento alla carriera a Marco Vichi. La manifestazione, ideata da Marzia Carocci, rappresenta una piattaforma nazionale dedicata all’arte in tutte le sue espressioni, contribuendo alla valorizzazione di talenti e figure di rilievo nel panorama culturale italiano.

Firenze, 19 gennaio 2026 – E’ stato ufficialmente aperto il bando dell’XI edizione del Premio artistico letterario “Ponte Vecchio”, la manifestazione ideata da Marzia Carocci che negli anni si è trasformata in una vetrina nazionale dedicata all’arte in tutte le sue forme. Anche quest’anno il premio ospita sezioni dedicate alla poesia, sia libera che a tema civile, al racconto breve, all’ articolo giornalistico e alle arti figurative, ovvero fotografia, pittura, disegno, grafica, architettura, scultura e arti plastiche. Una formula che negli anni ha attratto autori, artisti e professionisti da tutta Italia, contribuendo al successo crescente della rassegna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premio artistico letterario “Ponte Vecchio” 2026, il riconoscimento alla carriera andrà a Marco Vichi

