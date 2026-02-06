Basta guerra a chi vota Sì a sinistra dice il dem Virginio Merola che vota No

Merola rompe il silenzio e si schiera contro la sua stessa parte. In un intervento deciso, il sindaco di Bologna ha detto chiaramente: “Basta guerra a chi vota Sì a sinistra”. La sua presa di posizione ha scatenato reazioni diverse, tra accuse reciproche e tensioni crescenti. Mentre i manifestanti si scontrano con la polizia, le divisioni nel mondo politico si fanno ancora più evidenti.

Opposte criminalizzazioni, e opposte accuse su piazze e centri sociali. Gli errori del Pd, e un consiglio al governo Accuse reciproche, parole che volano e si ritorcono contro chi le pronuncia, immagini di manifestanti che pestano poliziotti associate al No (da un comitato del Sì vicino al governo) e immagini di adunate fasciste associate al Sì (non da un troll, bensì dal Pd, partito dove c’è anche chi vota a favore della riforma). “Basta”, dice Virginio Merola, deputato dem e sindaco di Bologna tra il 2011 e il 2021. Merola è per il No, ma di fronte al panorama suddetto è a disagio: “Bisognerebbe intanto garantire il rispetto degli elettori”, dice: “I quesiti riguardano questioni di merito, esasperare i toni non è utile a nessuno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - “Basta guerra a chi vota Sì a sinistra”, dice il dem Virginio Merola (che vota No) Approfondimenti su Virginio Merola Referendum giustizia, le posizioni dei partiti: chi vota sì e chi vota no Il prossimo 22 e 23 marzo, gli italiani sono chiamati alle urne per decidere sul referendum sulla riforma della Giustizia. Autogol Pd: «Chi vota Sì è un fascista». Dem per il Sì infuriati Il Pd si trova nel mezzo di una polemica che non accenna a smorzarsi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Virginio Merola Argomenti discussi: Basta censura, lettera dal liceo Albertelli; Cina, guerra ai chirurghi estetici: Basta con gli spot sul web e le cliniche fuori controllo; Il fiato di Trump sull’Iran. Teheran: Negozieremo ma basta minacce; Virus dell'influenza: per trasmetterlo non basta condividere la stanza. Basta guerra a chi vota Sì a sinistra, dice il dem Virginio Merola (che vota No)Bisognerebbe intanto garantire il rispetto degli elettori, dice: bisogna tenere conto anche della posizione legittima di persone democratiche e antifasciste che sostengono il Sì da sinistra, anche s ... ilfoglio.it

