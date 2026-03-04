8 marzo | le Bambole di Pezza a Milano per l’inaugurazione del Museo del Patriarcato

In occasione dell’8 marzo, le Bambole di Pezza sono state presenti a Milano per l’inaugurazione del Museo del Patriarcato, situato presso il MUPA. L’evento ha segnato l’apertura di uno spazio dedicato a esplorare aspetti della società patriarcale contemporanea. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e di pubblico interessato a conoscere il nuovo museo.

MILANO – In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, dal futuro arriva a Milano MUPA, il museo che racconta la società patriarcale dei nostri giorni. ActionAid e le Bambole di Pezza aprono le porte della mostra alle ore 11.00 di sabato 7 marzo negli spazi della Fabbrica del Vapore. Il taglio del nastro sarà affidato a Katia Scannavini, Co-Segretaria generale ActionAid, alle cinque componenti del gruppo rock milanese al ritorno da Sanremo e a Elena Lattuada, Delegata del Sindaco per le Pari Opportunità di Genere Comune di Milano.In esposizione ventisette opere – di cui quattro inedite – tra cimeli, reperti, diorami, installazioni interattive e testimonianze che compongono la mostra e guidano la scoperta alle “vecchie abitudini del passato”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

