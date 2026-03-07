Il movente della truffa amorosa | il racconto dell'uomo che ha aggredito una sconosciuta sul bus a Napoli

Un uomo di 39 anni ha aggredito una sconosciuta su un autobus a Napoli, ferendola con un coltello. Secondo quanto riferito agli inquirenti, avrebbe detto di essersi sentito frustrato a causa di una presunta truffa amorosa a suo carico. L’episodio è avvenuto in un momento imprecisato di fronte ai passeggeri presenti. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Antonio Meglio, il 39enne che ha accoltellato una sconosciuta sul bus a Napoli, avrebbe raccontato agli inquirenti di essersi sentito frustrato dopo essere stato vittima di una presunta truffa amorosa.