Napoli accoltella 32enne sul bus e viene arrestato | Volevo vendicarmi di una truffa amorosa

Un uomo di Napoli è stato arrestato dopo aver accoltellato un 32enne su un autobus. Secondo le sue dichiarazioni, voleva vendicarsi di una truffa sentimentale subita mesi prima e ha agito motivato dalla rabbia accumulata. La vicenda si è svolta nel corso di un tragitto pubblico, quando l’aggressore ha estratto un coltello e ferito l’altra persona.

Dice di essere stato vittima di una truffa sentimentale e di aver covato per mesi una rabbia crescente «verso il mondo intero». Da quel rancore - come anticipa Il Mattino - sarebbe nata la decisione improvvisa di colpire una donna scelta a caso. Con queste motivazioni Antonio Meglio, classe 1986, è stato arrestato giovedì notte dopo aver accoltellato una professionista di 32 anni a bordo di un autobus al Vomero. L’uomo ha sferrato una decina di coltellate al volto, al collo e alle mani della vittima, Alessia Viola, penalista di 32 anni, aggredita mentre viaggiava sul bus di linea C32. La donna è stata immobilizzata per circa quindici minuti con il volto a terra e il ginocchio dell’aggressore sul collo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Napoli, accoltella una donna sul bus: «Volevo attirare l’attenzione di Gratteri»Momenti di terrore nella tarda serata di ieri a Napoli, nel quartiere Vomero, dove una donna di 32 anni è stata accoltellata all’interno di un...

Terrore a Napoli, su bus uomo di 39 anni accoltella più volte una 32enne al volto e alle braccia, fermato dai passeggeri rischia linciaggioTerrore a Napoli, su bus uomo di 39 anni accoltella più volte una 32enne al volto e alle braccia, fermato dai passeggeri rischia linciaggio.

Napoli, terrore sul bus: 32enne accoltellata da uno sconosciuto che rischia il linciaggio. L'aggressore: «L'ho fatto per attirare l'attenzione di Gratteri»Paura, sangue e tensione all'interno di un bus in via Simone Martini, al Vomero a Napoli. Alessia Viola è stata accoltellata ieri sera da un uomo. Terrore tra i passeggeri, che ... leggo.it

Terrore a Napoli, donna accoltellata sull'autobus e presa in ostaggio: arrestato 39ennePanico su un autobus a Napoli: 32enne accoltellata al volto e alle braccia e tenuta in ostaggio. Arrestato un 39enne ... tag24.it

