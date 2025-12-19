Il ritorno di Persefone | al giardino botanico il viaggio tra mito arte e identità siciliana
Al Giardino Botanico di Agrigento torna un evento imperdibile:
Nuovo appuntamento culturale al Giardino Botanico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che ancora una volta apre i propri spazi alla cultura e allo spettacolo. Domenica 21 dicembre andrà in scena “Il ritorno di Persefone”, evento proposto dall’associazione Archeoclub “I Luoghi di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Traiettorie Umane Festival a Messina: un viaggio tra arte, scienza e identità
Leggi anche: Michael J. Fox – 23 anni, due set, un mito: il tour de force tra Casa Keaton e Ritorno al Futuro
By Redazione Scrivo Libero; La Cooperativa San Marco porta in piazza “Il Regno di Babbo Natale”: un evento che unisce divertimento, solidarietà e integrazione; 10eLotto, maxi vincita a Ribera: 100mila euro in provincia di Agrigento; Al Giardino Botanico torna lo spettacolo “Il ritorno di Persefone”.
Domenica 21 dicembre al Giardino Botanico “Il ritorno di Persefone” - Nuovo evento al Giardino Botanico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che ancora una volta mette a disposizione la sua splendida scenografia naturale al servizio della cultura e dello spettaco ... scrivolibero.it
Nuovo evento al Giardino Botanico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.Domenica 21 dicembre, dalle ore 15:30 e fino al tramonto: “Il ritorno di Persefone”, un evento culturale unico e coinvolgente, viaggio artistico, scientifico e culturale che esplora il x.com
Al Giardino Botanico “Il ritorno di Persefone” -- Nuovo evento al Giardino Botanico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che ancora una volta... #Agrigento #giardino #Persefone #teatro #SiciliaTv #SiciliaTvNotiziario - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.