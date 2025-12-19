Il ritorno di Persefone | al giardino botanico il viaggio tra mito arte e identità siciliana

Al Giardino Botanico di Agrigento torna un evento imperdibile:

Nuovo appuntamento culturale al Giardino Botanico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che ancora una volta apre i propri spazi alla cultura e allo spettacolo. Domenica 21 dicembre andrà in scena “Il ritorno di Persefone”, evento proposto dall’associazione Archeoclub “I Luoghi di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

