Con l’arrivo di marzo, la luce del giorno si fa più intensa e la natura comincia a mostrare i primi segni di rinascita. Durante questo mese, si riscoprono proverbi e tradizioni legate al cambio di stagione, mentre il mito di Persefone simboleggia il ritorno della primavera. Le persone osservano attentamente le trasformazioni della natura, segnali che indicano il passaggio dalla fredda stagione invernale a quella più calda e vivace.

La primavera è nell’aria e già all’inizio del mese di marzo è impossibile non percepire il cambiamento, a partire dalla luce. Marzo è il mese della soglia: non è più inverno, ma non è ancora piena primavera. Nei prati cominciano a spuntare le primule e il crocus viola. Nell’antica Roma il mese di marzo era il primo mese dell’anno. Martius, dedicato a Marte, apriva il calendario romuleo: con l’arrivo della stagione mite riprendevano le attività agricole e le campagne militari. Marte non era solo dio della guerra, ma anche simbolo di energia, forza vitale e fertilità dei campi. L’anno iniziava quando la terra tornava a produrre e, racconta il mito, Proserpina tornava nella terra dei vivi, alla luce del sole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Proverbi e tradizioni del mese marzo. Il mito di Persefone e il ritorno della primavera

Altri aggiornamenti su Proverbi e tradizioni del mese marzo Il....

