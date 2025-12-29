Juventus l’Inter piomba su Muharemovic

L'Inter ha mostrato interesse per Tarik Muharemovic, un giovane calciatore che potrebbe rappresentare un’opzione per il reparto difensivo. La società nerazzurra valuta attentamente questa possibilità, in vista di una strategia di rafforzamento della rosa. Restano da seguire eventuali sviluppi e trattative ufficiali che potrebbero delineare il futuro del giocatore e le intenzioni del club.

L’Inter piomba su Muharemovic L’Inter piomba su Tarik Muharemovic e l’interesse dei nerazzurri potrebbe far nascere nuovi sviluppi di mercato. I movimenti sull’asse Firenze – Torino – Milano potrebbero dare via a un effetto domino. L’intreccio di mercato La ricerca del nuovo difensore da parte dell’Inter potrebbe andarsi a sovrapporre L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, l’Inter piomba su Muharemovic Leggi anche: Calciomercato Inter: occhi su Muharemovic. Può guadagnarci anche la Juventus Leggi anche: La Juventus di Spalletti piomba su Lorenzo Lucca Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Da plusvalenza a idea di mercato: così Muharemovic può riprendersi la Juventus - Juventus e Inter guardano in casa del Sassuolo per il difensore che si sta rivelando una delle migliori sorprese del campionato di Serie A: Tarik Muharemovic Classe 2003, bosniaco, Muharemovic si è ... calciomercato.it Muharemovic, la Juve pensa al ritorno: ceduto a luglio, valore quintuplicato ma almeno c'è la clausola - E allora, ecco, nemmeno andarsene così lontano quando, sul mercato e tra le esigenze, si presenterà l’opportunità di andare a pescare un difensore centrale. tuttosport.com Muharemovic brilla a Sassuolo: l'Inter osserva per il dopo Acerbi, può guadagnarci anche la Juventus - Doveva essere la stagione della conferma ed è iniziata decisamente con il piede giusto: Tarik Muharemovic è una delle note più positive del Sassuolo in questo avvio di 2025/26 e su di lui si accendono ... calciomercato.com Dialogo #JuventusInter per #Frattesi e #Muharemovic: i bianconeri pronti a rinunciare al 50% del difensore per arrivare al centrocampista ex Monza x.com | Vincono Juventus, Inter, Milan e Napoli. Parità tra Udinese e Lazio | Risultati e classifica dopo le gare della domenica della 17a Giornata di Serie A #MondoRossoBlù #MRB #SerieA - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.