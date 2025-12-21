Il Mattino | Napoli-Bologna la finale giusta | Conte contro Italiano per la Supercoppa

Il confronto tra Napoli e Bologna si prepara a essere un appuntamento importante, segnando una finale che molti considerano quella più adatta alla stagione in corso. La partita mette di fronte due allenatori con stili e storie diverse, offrendo un'occasione di confronto che ha suscitato interesse tra appassionati e addetti ai lavori. È la finale che doveva essere, quella “giusta”, come l’ha definita Cristian Chivu.

"> È la finale che doveva essere, quella “giusta”, come l’ha definita Cristian Chivu. Napoli e Bologna, campioni d’Italia e vincitori della Coppa Italia, si contenderanno la Supercoppa domani sera a Riyad. Una sfida che, in un calcio sempre più dominato dal business, restituisce per una volta centralità al merito sportivo. A sottolinearlo è Francesco De Luca sulle pagine de Il Mattino di Napoli, raccontando il senso profondo di un evento che va oltre il trofeo. Il Napoli del quarto scudetto contro il Bologna tornato a vincere un titolo dopo oltre mezzo secolo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli-Bologna, la finale giusta: Conte contro Italiano per la Supercoppa” Leggi anche: Napoli, dal Bologna al Bologna: Conte e la voglia di rivincita nella finale di Supercoppa Leggi anche: Supercoppa, Bologna-Inter 1-1 (4-3 d.c.r.), le pagelle: rossoblù in finale contro il Napoli La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Supercoppa, Bologna-Inter 1-1 (4-3 d.c.r.), le pagelle: rossoblù in finale contro il Napoli; Bologna, Bernardeschi salta la finale di Supercoppa contro il Napoli: «Stop di sei settimane»; Supercoppa italiana Napoli-Bologna, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Supercoppa a Riad: Napoli, regalaci un'altra festa. Il Mattino: “Napoli-Bologna, la finale giusta: Conte contro Italiano per la Supercoppa” - Napoli e Bologna, campioni d’Italia e vincitori della Coppa Italia, si contenderanno la Supercoppa domani sera a Riya ... napolipiu.com

Domani Napoli-Bologna a Riad, Il Mattino in prima pagina: "Regalateci un'altra festa" - Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. tuttomercatoweb.com

RASSEGNA - Il Mattino: "Hojlund e Neres, la Coppa dei sogni! Il Bologna elimina l'Inter ai rigori: lunedì la finale con il Napoli a Riyadh" - Questo e molto altro sulle prime pagine dei quotidiani nazionali e sportivi in edicola sabato 20 dicembre 2025. napolimagazine.com

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista de “Il Mattino” Luigi Roano. Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #Napoli #Napolita #De - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.