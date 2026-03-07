Il Napoli riporta in squadra due calciatori chiave, De Bruyne e Anguissa, che tornano a essere disponibili dopo periodi di assenza. La presenza di entrambi cambia immediatamente l’assetto della rosa e influisce sulle scelte tecniche dell’allenatore. La squadra si prepara a affrontare le prossime partite con una formazione rafforzata, contando sulla disponibilità dei due giocatori per migliorare le prestazioni complessive.

Il Napoli ritrova due protagonisti fondamentali della sua stagione. Dopo lunghi mesi di assenza, Frank Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne tornano finalmente in campo al Maradona e restituiscono profondità e qualità al centrocampo azzurro. Nel racconto di Pino Taormina su Il Mattino, il rientro dei due leader rappresenta una notizia fondamentale per lo sprint finale verso la qualificazione alla Champions League. Come evidenzia Pino Taormina su Il Mattino, i numeri raccontano meglio di ogni parola il peso del loro ritorno: 117 giorni di stop per Anguissa e 132 per De Bruyne.

Il Mattino: "Con De Bruyne e Anguissa è subito un'altra squadra"

Il Mattino Con De Bruyne e Anguissa

