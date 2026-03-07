Il Maradona riabbraccia Kevin De Bruyne | l’ovazione al 79? contro il Torino chiude un calvario di quattro mesi

Al settantanovesimo minuto dell’incontro tra Napoli e Torino, Kevin De Bruyne è tornato in campo dopo quattro mesi di assenza, sostituendo Alisson Santos. Il giocatore è stato accolto con un’ovazione dai tifosi nel momento del suo ingresso, che ha concluso un periodo difficile per lui. La partita si trovava sul risultato di 2-0 in favore del Napoli, quando è avvenuto il suo rientro ufficiale.

Il boato di Fuorigrotta cancella in un istante oltre quattro mesi di sofferenza: il fuoriclasse belga è tornato a illuminare il centrocampo azzurro nel momento decisivo della stagione FINE DELL’INCUBO. Al minuto 79' dell’anticipo Napoli-Torino, sul rassicurante risultato di 2-0, Kevin De Bruyne ha fatto il suo ritorno ufficiale in campo subentrando al brasiliano Alisson Santos. Il fuoriclasse belga si mette definitivamente alle spalle il grave infortunio muscolare (con successiva operazione chirurgica) subito lo scorso 25 ottobre 2025 contro l’Inter. Dopo oltre quattro mesi di riabilitazione, svolta in gran parte in patria prima del rientro a Castel Volturno, il numero 17 azzurro ha ritrovato il prato del Maradona, accolto da un boato assordante. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Il Maradona riabbraccia Kevin De Bruyne: l’ovazione al 79? contro il Torino chiude un calvario di quattro mesi Napoli-Torino 2-1: Alisson ed Elmas blindano la Champions. Il Maradona riabbraccia De Bruyne dopo 132 giorniUna notte magica a Fuorigrotta: gli azzurri superano l'emergenza a centrocampo, blindano il terzo posto e ritrovano finalmente il loro fuoriclasse... Kevin De Bruyne si allena col Napoli quattro mesi dopo l’infortunio: quando torna tra i convocati di ConteKevin De Bruyne torna ad allenarsi in gruppo a Castel Volturno dopo lo stop del 25 ottobre e l'operazione al bicipite femorale. Tutto quello che riguarda Il Maradona riabbraccia Kevin De Bruyne.... Temi più discussi: Il Napoli riabbraccia De Bruyne con i compagni dopo 128 giorni; Napoli, De Bruyne torna in gruppo: Conte riabbraccia il suo fuoriclasse; Napoli, l’effetto Mondiale sul recupero degli infortunati: la differenza tra De Bruyne e McTominay; McTominay avverte ancora fastidio, non è detto che rientri col Torino (Sky Sport). Il Napoli riabbraccia De Bruyne con i compagni dopo 128 giorniDa lunedì al lavoro in gruppo. Mancava dal 25 ottobre. Il leader belga e Anguissa pronti per la convocazione resta in dubbio McTominay ... napoli.repubblica.it De Bruyne si alza dalla panchina per riscaldarsi, incredibile boato del MaradonaCi sono rientri che somigliano quasi a nuovi inizi. E quello di Kevin De Bruyne allo Stadio Diego Armando Maradona ha avuto esattamente questo sapore: quello di un ritorno atteso, desiderato, quasi ce ... msn.com Il gran gol di Alisson Santos, il ritorno in campo di Kevin De Bruyne, l'abbraccio al Cholito Simeone, lo sguardo di Antonio Conte: alcune delle immagini più belle di Napoli-Torino #sscnapoli #calcionapoli #napolitorino x.com 78’ – Cambio Napoli Antonio Conte effettua una sostituzione al minuto 78 della sfida tra Napoli e Torino. Entra Kevin De Bruyne Esce Alisson Santos Applausi del Maradona per il rientro del fuoriclasse belga dopo mesi complicati: Conte inserisce qu - facebook.com facebook