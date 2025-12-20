Il Comune di Cellole ha organizzato il Concerto di Natale con Marco Ligabue e la band. L'evento si terrà il 21 dicembre in piazza Aldo Moro alle ore 20. L'appuntamento, che apre una programmazione di concerti in piazza per il periodo delle feste natalizie, promette di essere un momento di grande. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Marco Ligabue apre il programma dei concerti in piazza a Cellole

