Arriva da Anfield la notizia che molti aspettavano: Ryan Gravenberch viene riconosciuto come il gigante del Liverpool e si prende il suo posto nel centrocampo TO TY. La sua carta, molto richiesta, promette di sistemare definitivamente la mediana dei Reds.

Direttamente da Anfield, arriva la carta che molti stavano aspettando per sistemare definitivamente la mediana. La SBC di Ryan Gravenberch Menzioni d’Onore TOTY trasforma il talento olandese in un centrocampista totale da 90 di valutazione, capace di unire una fisicità imponente a una qualità tecnica fuori dal comune. È la carta ideale per chi cerca un giocatore “alla Gullit” (fatte le dovute proporzioni) ma a un costo decisamente più accessibile. Analisi Tecnica: Forza Fisica e Visione di Gioco. Gravenberch è sempre stato un giocatore “buggato” in game grazie ai suoi 190 cm e alle sue leve lunghe. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Ryan Gravenberch MO TOTY: Il gigante del Liverpool domina il centrocampo

Approfondimenti su Ryan Gravenberch Liverpool

FC 26 Evoluzione: MO TOTY A prova di pressing+ (TOTY HM Press Proven+) è pensato per migliorare la protezione della palla e la resistenza nei duelli fisici.

Michael Olise, FC 26, è un centrocampista versatile e tecnico, riconosciuto per la sua rapidità e capacità di adattarsi a diversi ruoli.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ryan Gravenberch Liverpool

Argomenti discussi: Who was Liverpool's Carlsberg Player of the Match against Marseille?; Revealed: Liverpool's Carlsberg Player of the Match v Qarabag.

EA FC 26 Ryan Gravenberch TOTY Honorable Mentions SBC leaked: Expected stats and costThe EA FC 26 Ryan Gravenberch TOTY Honorable Mentions SBC has been leaked on social media as one of the final SBC players who will be released during the Team of the Year event. sportskeeda.com

Ryan Gravenberch vs. Arsenal FC – Player props & odds to score a goal on January 8Explore the latest Premier League player prop bets featuring Ryan Gravenberch when Liverpool FC clashes with Arsenal FC on January 8. prosoccerwire.usatoday.com